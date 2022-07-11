مال وأعمال

التضخم في إسبانيا يتجاوز 10% خلال يونيو للمرة الأولى منذ…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في إسبانيا يتجاوز 10% خلال يونيو للمرة الأولى منذ… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 يوليو 2022 01:08 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفع معدل التضخم في إسبانيا إلى 10.2% في يونيو على أساس سنوي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها 10% منذ أبريل 1985، من 8.7% في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، حيث جاءت القراءة أعلى من التوقعات البالغة 9%.

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وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع إلى 5.5% على أساس سنوي من 4.9%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 1993.

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وقالت وزيرة الاقتصاد نادية كالفينو للبرلمان الأربعاء 6 يوليو “أنباء الأسابيع القليلة الماضية ليست إيجابية، انخفاض امدادت الغاز والنفط الروسية تسرع من ارتفاع أسعار الطاقة.”

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية والضغط على أسواق الطاقة والغذاء إلى زيادة معدل التضخم، الذي كان يتسارع بالفعل مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا.

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وقال المعهد الوطني للإحصاء إن هذا التطور في الأسعار في إسبانيا يرجع أساساً إلى ارتفاع أسعار الوقود، الذي كان أكبر هذا الشهر مما كان عليه في يونيو 2021، والأغذية والمشروبات، التي كانت ثابتة في يونيو من العام الماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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