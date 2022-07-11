انت الان تتابع خبر الصين تحدد سعر الدولار أمام اليوان عند 6.6960 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر البنك المركزي الصيني، الاثنين، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستويات 6.6960 يوان لكل دولار، بينما كانت التوقعات تشير إلى تسجيله نحو 6.7002 يوان لكل دولار. كما قرر البنك ضخ 3 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأميركي، من خلال ربط قيمة عملته - اليوان - بعملة الدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك فى نطاق ضيق.

ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقاءه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين.

ويتم قياس السلة بسعر الدولار نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.