انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأثنين 11 يوليو 2022: نفس سعر أمس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأثنين ثالث أيام عيد الأضحي المبارك الموافق الحادي عشر من شهر يوليو من عام 2022 حالة من الاستقرار النسبي في سوق العبور، حيث لم تخلف عن أسعار أمس الأحد بشكل كبير.

أسعار الأسماك اليوم الأثنين 11 يوليو 2022:









1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 33 جنيهاً فقط.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160 جنيها.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 76 جنيهاً.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري إلي 200 جنيهاً.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي70 جنيهاً.

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 150 جنيهاً.

7- وصل سعر كيلو السمك إلي 94 جنيها.

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع القادم.