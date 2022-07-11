مال وأعمال

وزير المالية الفرنسي: نستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية الفرنسي: نستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 يوليو 2022 10:12 صباحاً - – قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الأحد، إن الحكومة الفرنسية تستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي وهو ما تعتبره الاحتمال الأكثر ترجيحا في خططها المستقبلية.

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ويأتي حوالي 17 بالمئة من إمدادات الغاز لفرنسا من روسيا لكنها أقل اعتمادا على الغاز الروسي من بعض جيرانها وتعد الحكومة خططا بديلة.

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ويمثل وقف الإمدادات مشكلة في الوقت الراهن لأن مولدات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية ستواجه صعوبة في تعويض النقص بسبب توقف عدة مفاعلات لإجراء أعمال صيانة.

وقال لو مير على هامش مؤتمر للأعمال والاقتصاد في جنوب فرنسا “أعتقد أن وقف كل الإمدادات الروسية أصبح احتمالا حقيقيا… ونحتاج للتحضير لذلك”.

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وأضاف أن أول خط دفاعي هو ان تخفض الأسر والشركات استهلاك الطاقة ثم بناء بنية أساسية جديدة مثل منشأة عائمة لإعادة الغاز المسال القادم من الخارج إلى حالته الغازية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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