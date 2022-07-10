وزير التموين: المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها حتى ثالث…

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 يوليو 2022 10:08 مساءً - تستمر المجمعات الاستهلاكية طبقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في فتح أبوابها أمام المواطنين حتى ثالث أيام العيد.

وكشف التقرير الوارد إلى الوزير من شركات المجمعات التابعه للوزارة ، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السوداني الطازجه بسعر 115 جنية للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85جنية للكيلو ، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنية، والضأن المبرد 135 جنية.

وأضاف التقرير الوارد إلى وزير التموين أن كل شركة بها غرفة عمليات مركزية لمتابعه توافر السلع بالمجمعات والتدخل فى أى لحظة حال زيادة الإقبال على سلعه معينها لضخها بكثافة، بإلإضافة الى غرف العمليات المركزية بوزارة التموين والمديريات التموينية.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين أحمد كمال، أنه يتم يوميًا ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى الخمسين فى ،المائة عن الأيام العادية،

وأكد المتحدث أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها 1300 مجمع استهلاكي متوفر بهم كل احتياجات المواطنين من كافة الأصناف، مؤكدًا أن منافذ جمعيتى وبدالى التموين أيضًا يقومان بتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية مع انتظام معدلات صرف السلع التموينية عن شهر يوليو الجاري.