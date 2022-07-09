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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: طرح 40 مليون جنيه من الفكة فى يوليو بمناسبة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 9 يوليو 2022 08:09 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أنه تم طرح 40 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة “الفكة” خلال يوليو الحالي بزيادة 10 ملايين جنيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق بالقاهرة والمحافظات؛ بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء وعدم حدوث أى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.
وأضاف الوزير، أن مصلحة الخزانة وسك العملة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال “الرقمنة”، واستحدثت العمل بآليات متطورة توفر الوقت والجهد، وترفع الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية، على نحو يمكننا من طرح كميات إضافية من «الفكة» قبيل المواسم والأعياد.
من جانبه قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من «الفكة» عبر احتياطي يكفى لمدة عام ونصف العام.
وأضاف أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على مقر مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ للحصول على «الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، والفلوس الجديدة التي يتم توفيرها لتقديمها «عيدية».
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