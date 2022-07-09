معدل التضخم لأسعار المستهلكين في الصين يرتفع بنسبة 2.5% خلال…

دبي - احمد فتحي في السبت 9 يوليو 2022 05:05 مساءً - شينخوا _ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في يونيو، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم السبت.

وعلى أساس شهري، عكس مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو انخفاضه بنسبة 0.2 في المائة في شهر مايو ليظل ثابتاً، بسبب السيطرة الفعالة على كوفيد-19 والإمدادات الكافية من السلع الاستهلاكية، حسبما أشارت دونغ لي جوان، كبيرة الإحصائيين في الهيئة.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة على أساس شهري ، لتتوسع من 1.3 في المائة في مايو ، ما خفض تضخم الاستهلاك الشهري بنحو 0.3 نقطة مئوية ، وفقا للبيانات.

وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 2.1 بالمئة في مايو ، ما رفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بنحو 2.01 نقطة مئوية.

وواصلت أسعار البنزين والديزل اتجاهها التصاعدي مع نمو سنوي بلغ 33.4 في المائة و36.3 في المائة على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الطيران بنسبة 28.1 في المائة عن العام الماضي.

كما أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين ، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع ، ارتفع بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في يونيو.

كما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم السبت، أن مؤشر أسعار المنتجين بالصين، الذي يقيس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 6.1 بالمائة على أساس سنوي في يونيو الماضي.