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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس التونسي: هناك بعض الأخطاء في مشروع الدستور المعروض… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 9 يوليو 2022 04:08 مساءً - _ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب مسجل يوم الجمعة، أن هناك بعض الأخطاء في مسودة الدستور المعروض على الاستفتاء وأنه سيتم إصلاحها.
وقال سعيد “إن بعض الاخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب قد تسربت لمشروع الدستور الذي تم نشره ما وجب إصلاحها وتصويبها”
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