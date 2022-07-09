مال وأعمال

الرئيس التونسي: هناك بعض الأخطاء في مشروع الدستور المعروض…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس التونسي: هناك بعض الأخطاء في مشروع الدستور المعروض… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 9 يوليو 2022 04:08 مساءً - _ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب مسجل يوم الجمعة، أن هناك بعض الأخطاء في مسودة الدستور المعروض على الاستفتاء وأنه سيتم إصلاحها.

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وقال سعيد “إن بعض الاخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب قد تسربت لمشروع الدستور الذي تم نشره ما وجب إصلاحها وتصويبها”

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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