الأردنيون يشترون الأضاحي أونلاين.. تفاصيل

انت الان تتابع خبرالأردنيون يشترون الأضاحي أونلاين.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مواطنون ومربو مواشي إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت وبشكل كبير في عملية بيع وشراء الأضاحي لهذا العام بعد ان لجأ عدد من تجار الماشية إلى التسويق الإلكتروني كوسيلة إعلانية لبيع الأضاحي.

وبين المواطن معاذ صلاح أحد مربي الماشية أنه استعان بشركة تسويق وإعلان للترويج للأضاحي ساهمت في عملية الإقبال على شراء الأضاحي بما نسبته 90 بالمئة حتى السبت، بعد ان استخدمت الشركة طرق حديثة في التسويق مثل بيان حجم الأضحية واظهارها بالفيديو والإعلان عن سعر الكيلو غرام الواحد الأمر الذي سهل على المواطن تحديد سعر الأضحية الكلي ووزنها.

بدوره قال التاجر عقلة حسن إن المواطن أصبح بإمكانه مشاهدة البث المباشر لقطيع الاغنام والتعرف على نوع الأضحية ووزنها وسعرها ومن ثم الحجز عن طريق الهاتف ليحضر بعد ساعات لدفع ثمنها واخذها مباشرة أو حجزها وابقاءها في الحضيرة لحين حلول عيد الأضحى المبارك.

وبين تجار آخرون انهم لجأوا الى التسويق الإلكتروني لأسباب أهمها وجود أضاحي مستوردة من عدة دول، بأسعار منافسة في السوق المحلي الأمر الذي قلل الطلب على الأضاحي البلدية، وأنهم اجبروا على تنزيل الأسعار لدخول التنافسية وبيع ما لديهم من مواشي.

وأضافوا " لقد اجبرنا بالفعل على البيع برأس المال أو حتى الخسارة في بعض الأحيان نظرا لقلة الطلب واصرار المواطن على شراء الأضاحي الأقل ثمنا بما يتناسب وقدراته المادية".

واشاروا ان تكلفة تربية الماشية أصبحت غير مجدية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأيدي العاملة والمطاعيم، لذلك نحن نستخدم اساليب متنوعة بالإعلان ولكن الأسهل هو التسويق الإلكتروني واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي التي يشاهدها غالبية المواطنين.

واوضح تجار آخرون استحدثوا حظائر جديدة وفقا لقرار أمانة عمان والبلديات في المحافظات بالسماح لهم ببيع الأضاحي في مناطق معينة وضمن شروط محددة، ان الأقبال على الحظائر انخفض لهذا العام بسبب لجوء مربي الماشية الى الإعلان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشهد رواجا اكبر عند المواطن حيث اصبح المربي يعلن عن بيع الأضحية من داخل المزارع او الحظائر الرئيسية.