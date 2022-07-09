الطاقة: وافقنا على 1747 طلبا لفلس الريف بكلفة 8 ملايين دينار

انت الان تتابع خبرالطاقة: وافقنا على 1747 طلبا لفلس الريف بكلفة 8 ملايين دينار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن عدد الطلبات المقدمة لفلس الريف العام الماضي بلغت (2,300) طلباً.

وبحسب تقرير للوزارة صدر حديثا، وحصلت على نسخة منه عمون، بلغ عدد المواقع التي تمت الموافقة على تنفيذها على حساب فلس الريف (1,747) بكلفة مالية مقدارها (8,113,075) دينار أردني، في حين بلغت عدد المواقع التي تم الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لها واستلامها (481) موقعا تتضمن (573) منزلا.

وذكرت الوزارة، أنها قامت بتطوير الأسس المعتمدة لفلس الريف وذلك تلبية الاحتياجات متلقي الخدمة بحيث أصبحت الشرائح المستفيدة من فلس الريف كالتالي؛ المنازل خارج حدود التنظيم (بواسطة الشبكة الكهربائية): التجمعات السكانية المكونة من (3) منازل بحد أدنى والواقعة خارج حدود التنظيم، منازل فردية بكلفة 800 دينار للمنزل الواحد، وداخل حدود التنظيم (بواسطة الشبكة الكهربائية)، ومنازل الاسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم شريطة الحصول على دراسة حالة اجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية، وخارج وداخل حدود التنظيم (بواسطة الطاقة المتجددة): تركيب أنظمة خلايا شمسية غير مرتبطة مع الشبكة لمنازل الاسر العفيفة الواقعة خارج حدود التنظيم شريطة الحصول على دراسة حالة اجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية، وتركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لمنازل الأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وحسب الأسس المقرة من مجلس الوزراء.

وبينت أنه جرى انارة الشوارع المؤدية الى المقابر الواقعة خارج حدود التنظيم، في حين تم إيصال التيار الكهربائي للمزارع الخاصة بالمواطنين والمتضمنة الآبار ارتوازية والمزارع المتضمنة الآبار الارتوازية التابعة للجمعيات (الخيرية والتعاونية) والابار الارتوازية العاملة والتابعة لمؤسسات الدولة بواسطة الشبكات الكهربائية وأنظمة الخلايا الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة.

كما تم إيصال الكهرباء للمشاريع الزراعية مثل (مزارع الابقار والاغنام والدواجن والاسماك)، والجمعيات التعاونية الزراعية والخيرية شريطة ان تكون الجمعية مسجلة في سجل الجمعيات، والمنازل المنفذة من خلال مبادرات جلالة الملك/ التي يقوم الديوان الملكي بإنشائها، والمنازل التي تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإنشائها، والمواقع التابعة للمنشآت الحكومية وبغض النظر عن الصفة التنظيمية.

وفي مجال ترشيد الاستهلاك، تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع في مختلف محافظات المملكة وفي مختلف القطاعات وذلك من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ومن خلال مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة وبالتعاون مع عدد من الشركاء.

وأكدت أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع البنوك الإسلامية والبنوك التجارية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المحلية (التعاونية والخيرية) وذلك لتنفيذ برامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية وأنظمة طاقة شمسية للقطاع المنزلي وبدعم 30% من كلفة هذه الأنظمة، من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة حيث تم خلال هذا البرنامج منذ اطلاقه عام 2020 تحقيق ما يلي: تركيب 3807 نظام خلايا شمسية منها 1919 نظامًا تم تركيبها في عام 2021، وتركيب 1083 نظام سخانات شمسية منها 583 نظامًا تم تركيبها في عام 2021.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتركيب أنظمة السخانات الشمسية للأسر الفقيرة في منطقة لواء سحاب / الخشافية والمناخر بما مجموعه 200 نظام منها 60 تم تركيبها خلال العام 2021، وبمنحة 100% من كلفة الأنظمة كما يلي: 50% منحة مقدمة من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، و50% منحة مقدمة من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

تم توزيع 121,090 وحدة إنارة موفرة للطاقة من تكنولوجيا الليد عالية الجودة من خلال شركات توزيع الكهرباء الثلاث في محافظات المملكة منها 68,390 خلال العام خلال عام 2021، وفق التقرير.

وعن مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية بقدرة 2 كيلو واط على حساب فلس الريف لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية حيث تم خلال العام 2021، قالت إنه تم إنجاز المرحلة الثانية والتي تضمنت(3,015) نظام شمسي وإحالة عطاء المرحلة الثالثة والتي ستتضمن (1390) نظام شمسي.

وعن إنجازات برنامج القطاع الصناعي، ذكر التقرير إن 47 منشأة صناعية أجرت دراسة التدقيق الطاقي للمصنع، و17 منشأة صناعية نفذت إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في المصانع وفقا لمخرجات دراسات التدقيق الطاقي، 17 منشأة صناعية حصلت على القروض المدعومة من الصندوق من البنوك التجارية.

وعن إنجازات برنامج القطاع الزراعي، بين أنه يتم العمل بالبرنامج الزراعي بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي لدعم تركيب خلايا شمسية للمزارع الصغيرة، حيث تم تركيب 139نظام طاقة متجددة (خلايا شمسية) للمزارعين الصغار منها 38 نظام خلال عام 2021، بالإضافة إلى تنفيذ وتركيب أنظمة طاقة شمسية غير مرتبطة مع الشبكة الكهربائية (Off Grid Photovoltaic Pumping System ) لبئر ارتوازي واحد في منطقة البقعاوي.

وعن المباني العامة والحكومية، أكد التقرير الاستمرار في تنفيذ برنامج دور العبادة مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؛ حيث تم تركيب أنظمة الطاقة المتجددة لما مجموعه 575 دار عبادة، منها 44 خلال عام 2021، وذلك في كافة محافظات المملكة.

ولفت إلى أنه ضمن مشروع دعم تركيب الخلايا الشمسية لمؤسسات وجمعيات مجتمع مدني والتي تقدم خدمات ايواء لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذات نفع عام، فقد قام الصندوق خلال عام 2021 بالاستلام الأولي لأنظمة الخلايا الشمسية للجمعيات التالية: جمعية مبرة الملك حسين الخيرية، وجمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة – مبنى الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة، وجمعية بيت مريم العذراء، بالإضافة إلى أنه تم توقيع اتفاقية دعم تركيب 100% من كلفة أنظمة الخلايا الشمسية لجمعية الضياء الخيرية خلال عام 2021.

وعن مباني البلديات الرئيسية، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة البيئة والأرض والبحار الإيطالية لتمويل تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمباني الرئيسية لكافة بلديات المملكة، وسينفذ المشروع على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ تركيب الخلايا الشمسية لـ 30 بلدية، بينما تتضمن المرحلة تركيب خلايا شمسية ل 70 بلدية.

وعن المراكز الصحية، يتم العمل على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية ل 23 مركز صحي موزع في كافة محافظات المملكة، وبدعم 100% من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.