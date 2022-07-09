مال وأعمال

بوتين: أسعار الغاز والنفط في أوروبا ارتفعت بسبب وقف اعتماد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: أسعار الغاز والنفط في أوروبا ارتفعت بسبب وقف اعتماد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 9 يوليو 2022 12:11 مساءً - العربية نت _ أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن أسعار الغاز والنفط في أوروبا ارتفعت بسبب وقف اعتماد الغرب على الطاقة الروسية.

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وأضاف بوتين في اجتماع جرى بثه عبر التلفزيون مع مجموعة من المسؤولين إن الوضع في أسواق الغذاء العالمية سيظل “متوترا” في خضم التداعيات الناتجة عن الصراع في أوكرانيا، مبيناً أن روسيا “سيتعين عليها الوفاء بالتزاماتها بشأن الصادرات الغذائية”.

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كما قال إن التحول إلى الطاقة الخضراء تسبب بارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن: شركات الطاقة الروسية شركات يُعتمد عليها.

هذا وأدى نشر روسيا قواتها المسلحة في أوكرانيا إلى اضطرابات في سوق الحبوب العالمية، في ظل تعطل الصادرات الزراعية من أوكرانيا، بسبب الحصار الروسي على أوديسا، وهي الميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود.

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وتوقف تصدير إنتاج أوكرانيا بسبب هجوم موسكو العسكري، مما تسبب في ارتفاع الأسعار الذي أثر بشكل خاص على الدول الفقيرة.

في المقابل، تقول موسكو إنها ستسمح للسفن الأوكرانية المحملة بالمواد الغذائية بالإبحار، إذا قام الجيش الأوكراني بإزالة الألغام من موانيها وهذا ما ترفض كييف التي تخشى على سلامة سواحلها على البحر الأسود، القيام به.

يشار إلى أن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت منذ بداية العملية الروسية، بعد أن أغلقت مواني كييف على البحر الأسود، الذي يمثل الطريق الرئيس للشحن إلى حد كبير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وأثار مخاوف من فيحدوث نقص حاد في العديد من البلدان إفريقيا والشرق الأوسط.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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