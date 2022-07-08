الاقتصاد الأمريكي يخالف التوقعات ويضيف 372 ألف وظيفة في…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 يوليو 2022 10:08 مساءً - سي إن بي سي ..تسارع نمو الوظائف بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً في يونيو، مما يشير إلى أن ركيزة الاقتصاد الأمريكي الرئيسية لا تزال قوية على الرغم من بعض الصعوبات.

وسجلت الوظائف غير الزراعية 372 ألف وظيفة في الشهر، أفضل من تقديرات داو جونز البالغة 250 ألفاً واستمراراً لما كان عاما قوياً لنمو الوظائف، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

واستقر معدل البطالة في الولايات المتحدة عند 3.6% دون تغيير عن شهر مايو موافقاً التوقعات.