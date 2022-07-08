مال وأعمال

صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع 38.6% في موسم 2022-2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع 38.6% في موسم 2022-2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 يوليو 2022 08:06 مساءً - – قالت وزارة الزراعة الأوكرانية يوم الجمعة، إن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام السبعة الأولى من يوليو تموز، وهو الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت بنسبة 38.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 318 ألف طن.

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وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في 30 يونيو بنسبة 8.5 بالمئة إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات الكبيرة قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير .

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وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب لأن موانئها الواقعة على البحر الأسود، التي تعد طريقا رئيسيا للشحن، أُغلقت إلى حد كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات في يوليو  شملت 249 ألف طن من الذرة و52 ألف طن من القمح و15 ألف طن من الشعير.

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وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكنها حصاد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة بالرقم القياسي البالغ 86 مليون طن في 2021، بسبب خسارة أراض لصالح القوات الروسية وانخفاض عوائد الحبوب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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