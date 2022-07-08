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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكويت ترفع أسعار بيع الخام لآسيا في أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 يوليو 2022 07:09 مساءً - _ أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها “”، اليوم الجمعة، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية في أغسطس لخامين تبيعهما لآسيا عن الشهر السابق.
وحددت البلاد سعر خام التصدير الكويتي عند 7.15 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة، وخام دبي على بلاتس، مقارنة مع 6.15 دولار للبرميل في يوليو.
كما رفعت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز 3.5 دولار إلى 10.75 دولار للبرميل فوق عمان/دبي.
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