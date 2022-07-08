مال وأعمال

الكويت ترفع أسعار بيع الخام لآسيا في أغسطس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكويت ترفع أسعار بيع الخام لآسيا في أغسطس من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 يوليو 2022 07:09 مساءً - _ أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها “”، اليوم الجمعة، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية في أغسطس لخامين تبيعهما لآسيا عن الشهر السابق.

predco_adv_2021

وحددت البلاد سعر خام التصدير الكويتي عند 7.15 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة، وخام دبي على بلاتس، مقارنة مع 6.15 دولار للبرميل في يوليو.

Edita2021

كما رفعت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز 3.5 دولار إلى 10.75 دولار للبرميل فوق عمان/دبي.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت ترفع أسعار بيع الخام لآسيا في أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا