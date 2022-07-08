انت الان تتابع خبر عاجل.. أسعار البنزين الجديدة.. ما بين الزيادة والثبات اعرفوها من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث جميع المواطنين في الوقت الحالي عن أسعار البنزين الجديدة، وهذا قبل ساعات قليلة من تحديده من قبل لجنة التسعير التلقائي لجميع المنتجات البترولية المهتمة بمتابعة كل هذا بشكل ربع سنوي، والقرار الجديد الخاص بالفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، وهي من المقرر أن تشهد زيادة سعر البنزين بجميع أنواعه واستمرار ثبات سعر السولار وهذا اسوى بالأسعار العالمية الخاصة بالنفط.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

وأثناء الفترة المذكورة التي شدت استمرار تأثير أسعار النفط عالمياً، وهذا بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وقفز سعر برميك النفط بشكل كبير وتأثر بجميع الأحداث، وتحركت أسعار صرف الدولار أثناء الفترة محل التقييم بشكل بسيط، وأيضاً هذا الأمر ينتج عنه زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه، والدولة تدعم السولار عن طريق المحافظة على سعر السولار، وهذا بغرض دخوله في خدمات كثيرة حتى لا تتأثر الاسعار الخاصة بالمنتجات بهذا القرار.

سعر بنزين 80 بسعر 7.50 بعدما كان 7.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 92 بسعر 8.75 بعدما كان 8.50 جنيه للتر.

سعر بنزين 90 بسعر 9.75 بعدما كان 9.50 جنيه للتر.

سعر السولار 6.75 جنيهاً بعدما كان 6.75 جنيه للتر .

سبب ارتفاع أسعار النفط

واستمرت أسعار النفط في ارتفاعها اليوم، حيث غطت المخاوف الخاصة بالإمدادات المدفوعة ويتراجع إنتاج “أوبك”، وأيضاً حدوث العديد من الإضطرابات في لبيبا وعقوبات ضد روسيا بسبب القلق تجاه ركود عالمي يحدث انخفاض الطلب على الخام، وأيضاً صعدت العقود الآجلة الخاصة بالعقود الأجلة لخلم برنت، وأكثر من دولار لـ 114.68 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الامريكي 3 دولارات لـ 111.43 دولار للبرميل.