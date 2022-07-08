انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر ووزن خروف العيد في شوادر التموين.. الكيلو قايم بـ 90 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتأكيد على توافر كميات كبيرة من الأضحية في الشوادر التابعة إلى الوزارة ووصل عددها 39 شادر بجميع المحافظات، وأوضح أن مميزات الاضحية التي توجد في شوادر الوزارة ذات أوزان خفيفة وعمر صغير.

سعر ووزن خروف العيد في شوادر التموين قبل الشراء

وأعلنت وزارة التموين أن الأضحية متوفرة في 39 شادر بأوزان مختلفة وخفيفة، وقرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أن يكون سعر خروف العيد في كل الشوادر ثابت الكيلو حي قايم بـ 90 جنيهاً، وأيضاً أن متوسط وزن الخروف يكون ما بين 40 لـ 75 كيلو جرام.

وأضافت وزارة التموين أن كل الخراف المقدمة من الوزارة في الشوادر لا يتجاوز عمرها الـ 20 شهراً، وأيضاً أن هذا السن مناسب للأضحية، وإنتاج اللحوم المميزة التي تكون بجودة عالية وكبيرة.

ضخ اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية

وتعمل وزارة التموين على ضخ كميات كبيرة من اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية، ويتم ضخ بشكل يومي 150 طن من اللحوم بشكل يومي وسعر الكيلو منها بـ 115 جنيهاً، وأيضاً ضخ 400 طن من اللحوم المجمدة ويصل سعر الكيلو منها لـ 85 جنيهاً.