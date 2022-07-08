رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 يوليو 2022 04:12 مساءً - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، اليوم مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية على تبني نهج يقوم على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخاصة الرياح، في توليد الكهرباء وتحلية المياه، والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في مجال الطاقة النظيفة، لافتا إلى أنه تم في هذا الإطار بحث موقف التنسيقات مع الجانب الإماراتي بشأن إنشاء مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بطاقة 10 جيجاوات، في ظل قرب التوصل إلى اتفاق يتم توقيعه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض موقف الدراسات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، لاسيما في ظل مساعي الاتفاق مع شركات عالمية لدراسة تنفيذ هذه النوعية من المشروعات، كخطوة لزيادة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة.

ولفت السفير نادر سعد إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية، والتي تخطط من خلالها مصر لتوليد الكهرباء النظيفة.