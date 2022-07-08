انت الان تتابع خبر أسعار الشوايات والفحم.. اعرفوا ازاي تختاروهم عند الشراء قبل عيد الأضحى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر اللحمة المشوية من أبرز الأكلات التي توضع على مائدة عيد الأضحى المبارك، ولذلك بدأ الجميع يبحثون عن أسعار الشوايات والفحم في الوقت الحالي، وهي من أبرز الأشياء التي يهتم بها الجميع قبل الدخول للعيد لشرائها.

أسعار الشوايات والفحم في الأسواق قبل العيد

ويهتم الجميع في الوقت الحالي بمعرفة أسعار الشوايات والفحم بشكل مستمر قبل العيد، وذلك لشوى اللحم والدجاج في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات، وذلك لضمان نظافتها وعملها بالطريقة المميزة، والأسعار هي:

يتباين سعر الشواية الحديدية الفضية والذهبية من 69 جنيهاً وسعرها الأساسي 188 جنيهاً.

سعر الشواية الكهربائية ، يصل إلى 249 جنيهاً مصرياً.

سعر شواية استانلس على البوتاجاز بفتحة زجاجية ويد واحدة يصل سعرها الى 212 جنيهاً.

سعر دبل جريل – ألماني – مقاس 40 إلى 500 جنيه.

سعر الفحم لـ 5 كيلو حوالي 90 جنيهاً.

ملاحظات حول أدوات الشوى

– العناية بالمواد الخام للأسياخ سواء النيكل أو الحديد ، حتى لا يتعرض الشخص للأمراض.

– تأكد من أن الشواية صلبة.

– عند شراء الفحم ، اختر الفحم الممتاز حتى لا يصعب عليك إشعاله.