انت الان تتابع خبر مخاوف الركود تسيطر على أسعار النفط عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار النفط في معاملات متقلبة، الجمعة، وتتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية مع استمرار مخاوف تباطؤ الطلب بفعل ركود محتمل، وهو ما فاق تأثيره قلة الإمدادات، وفق وول ستريت جورنال.

وترفع بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، مما يعزز مخاوف من أن تكاليف الإقراض قد تعرقل النمو، في حين زادت مخاوف من إغلاقات جديدة محتملة قد تقوض الطلب على النفط بعد زيادة الإصابات بـ”كوفيد-19″ في شنغهاي هذا الأسبوع.

وانخفض خام برنت القياسي 36 سنتا، أي 0.3%، إلى 104.29 دولار للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا، أي 0.5%، إلى 102.23 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يسجل الخامان خسائر أسبوعية.

وتتجه الأنظار في وقت لاحق اليوم الجمعة، إلى أحدث بيانات للوظائف الأميركية، والتي من المتوقع أن تُظهر زيادة وظائف القطاع غير الزراعي 268 ألفا في يونيو.

وكانت سعار النفط، ارتفعت بشكل حاد أمس الخميس، بعد خسائر قوية في الجلستين السابقتين، حيث عاد المستثمرون لتركيزهم على شح المعروض حتى مع استمرار المخاوف من ركود عالمي.