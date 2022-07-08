ارتفاع أسعار الذهب والفضة عالمياً على هذا النحو

انت الان تتابع خبرارتفاع أسعار الذهب والفضة عالمياً على هذا النحو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف، الجمعة، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس، وفقا لـ”رويترز”.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1744.07 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1740.50 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في 9 أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.23 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 874.52 دولار للأونصة، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية.

وصعد البلاديوم 0.5% إلى 2000.68 دولار للأونصة، وزاد بنحو 2% خلال الأسبوع.