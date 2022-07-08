انت الان تتابع خبر الزيوت أكثرها انخفاضاً.. تراجع أسعار 5 مجموعات من السلع الاساسية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الغذاء في العالم 2.3% في شهر حزيران/يونيو مقارنة مع شهر أيار/مايو الماضي، وفق ما أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لأسعار الغذاء.

وحول مؤشرات أسعار خمس مجموعات من السلع الأساسية التي تدخل في مؤشر أسعار الغذاء عالميا، كانت أسعار الزيوت النباتية الأكثر انخفاضا بنسبة 7.6%، فيما انخفضت أسعار الحبوب 4.1%، كما تراجعت أسعار السكر 6.2%.

وارتفعت أسعار الألبان 4.1%، فيما ارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 1.7%.