انت الان تتابع خبر غرفة التجارة توضح حول ازدحام الاسواق وحركة البيع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، خلال استضافته في برنامج حلوة يا دنيا الجمعة، إن:" الازدحام في الأسواق لا يعكس حركة البيع فيه".

وأكد الحاج توفيق أن السوق المحلي أصبح يعتمد بالدرجة الأولى على العروض منذ فترة طويلة للتسويق لبضائعه، ومن غير المنطق مقارنة عيد الفطر بعيد الأضحى.

وأضاف أن المواطن اعتاد على العروض، وأصبحت مهمة لثبات التاجر والمنافسة بين التجار.

وأشار إلى أن الأضحية هي الأساس في عيد الأضحى، وتستنزف جزءا كبيرا من دخل الأسرة، خصوصا أن العيد يأتي ثقيلا على الأسرة الأردنية، بعد خروجه من عيد الفطر والمناسبات العائلية ومستلزمات الصيف بالإضافة إلى المدارس.

ولفت إلى أن أكثر من 45% من دخل الأسر يذهب دخلها إلى سداد القروض، وفقا للدراسات، ويقدر 12 مليار دينار حجم القروض على الأفراد في الأردن.

وتطرق الحاج توفيق في حديثه إلى جائحة كورونا التي اثقلت كاهل المواطن الأردنيين والتجار، ودفعت الأسر إلى الإكتفاء بشراء مستلزماتها الأساسية، وتوجه التاجر للعروض لتعويض خسائره نتيجة الجائحة.

ودعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق المواطن الأردني إلى تغير نمط استهلاكه وعدم الإسراف والابتعاد عن الديون.

وحول التجارة الإلكترونية، قال الحاج توفيق إن قطاع الملابس في الأردن بخطر، نتيجة التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يدخل نحو 7 آلاف طرد "اون لاين" يوميا قادمة من الخارج، التي كان لها الأثر السلبي على التاجر الأردني.