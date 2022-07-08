انت الان تتابع خبر خسائر بورصة قطر في أسبوع تزيد عن 3 مليار دولار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت القيمة السوقية للأسهم القطرية خسائر أسبوعية بلغت قيمتها 12 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، وفق تقرير التداولات الصادر، الجمعة، عن بورصة قطر.

وذكر التقرير، أن القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالبورصة، أقفلت في نهاية الأسبوع الماضي عند 672 مليار ريال، وذلك انخفاضا من 684 مليارا في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي وبنسبة 1.75 بالمئة.

ووفقا للتقرير، فقد حافظ مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الأول من شهر تموز الجاري على تماسكه، فوق 12 ألف نقطة بالرغم من تراجعه إلى مستوى 12084 نقطة مقارنة بتداولات الأسبوع قبل الماضي، ليخسر نحو 106 نقاط وبنسبة 0.8 بالمئة.

وأشار التقرير الأسبوعي إلى أن قيمة تداولات الأسهم، خلال الأسبوع الماضي، بلغت 1.7 مليار ريال من خلال بيع وشراء أكثر من 517 مليون سهم، نفذت في أعقاب إبرام ما يزيد على 61 ألف صفقة.