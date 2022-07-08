طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ترتفع إلى 135 ألفا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 يوليو 2022 02:05 صباحاً - _ ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في حين تباطأ الطلب على العمالة وارتفع عدد المسرحين من عملهم إلى أعلى مستوى منذ 16 شهرا في يونيو، إذ أدى رفع الفائدة إلى تأجيج المخاوف من ركود اقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت أربعة آلاف إلى 135 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من يوليو .

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا 230 ألف طلب خلال الأسبوع.

وتراوحت المطالبات حول مستوى 230 ألف منذ بداية يونيو فيما يلقي الضوء على قوة سوق العمل على الرغم من أن بعض الشركات في قطاعات الإسكان والتكنولوجيا تقلص العمالة، وسرحت شركة تسلا مئات العاملين في الولايات المتحدة.

وزاد خفض الوظائف بنسبة 29 بالمئة إلى 77515 في الربع الثاني من العام بالمقارنة بالفترة من يناير إلى مارس .

لكن تسريح العاملين في النصف الأول من العام بلغ أدنى مستوياته منذ 1993.