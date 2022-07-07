انت الان تتابع خبر تحذير اوروبي حول انقطاع الغاز الروسي بشكل كامل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الخميس، للبرلمان الأوروبي:"علينا الاستعداد لمزيد من الاضطرابات في إمدادات الغاز، بل وحتى لانقطاع تام من جانب روسيا"، وفق شبكة يورونيوز الأوروبية.

وأضافت فون دير لايين "علينا دعم التضامن الأوروبي. فنحن بحاجة لحماية السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك سلاسل التوريد الخاصة بالصناعة".

وأعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي عبر تغريدة، أنها دعت إلى اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 26 تموز في أعقاب خطة المفوضية، التي سيتم الكشف عنها في 20 تموز، والتي ستساعد في إعادة توجيه تدفق الغاز ضمن الإتحاد الأوروبي.

وأبلغ رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أعضاء البرلمان الأوروبي، أن الخطة يجب أن تعكس تضامن الاتحاد الأوروبي الذي تجلى في ذروة أزمة كوفيد، مشيرا إلى أن المسار الذي تريد الرئاسة التشيكية أن تسلكه هو العمل على مشاريع أوروبية مشتركة تحررنا من اعتمادنا على روسيا".

وأطلق الاتحاد الأوروبي خطة بقيمة 300 مليار يورو، لتخفيف اعتماده على إمدادات الوقود الأحفوري الروسية، بينما يستثمر بشكل كبير لتحويل السوق نحو مصادر الطاقة المتجددة.