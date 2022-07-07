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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الدولة تتحمل سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 10:12 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية.
وأوضح المجلس أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها.
وتشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.
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