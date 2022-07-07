انت الان تتابع خبر الزراعة تطلق موقعاً الكترونياً لتصدير المنتجات لدول العالم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت وزارة الزراعة، الخميس، بحضور نائب السفير الهولندي مارك هاسيلار وعدد من المصدرين والنقابات والجمعيات المعنية بالتصدير وبالشراكة مع المركز الهولندي لتنمية الواردات من الدول النامية، موقعاً إلكترونياً متخصصاً بالنشاطات التسويقية وتصدير المنتجات الزراعية الأردنية إلى دول العالم.

وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال حفل إطلاق المنصة، أن الأردن وخلال العشر سنوات الماضية عانى وبشكل كبير من إغلاقات حدوده ما أدى إلى انخفاض الصادرات، مشيرا إلى الإجراءات والخطوات التي تنفذها الوزارة بهدف رفع الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.

وأشار إلى أن اطلاق هذه المنصة يأتي في إطار سعي الوزارة لزيادة الصادرات ودخول أسواق جديدة بالتعاون مع مكتب المركز الهولندي لتنمية الواردات من الدول النامي الذي يملك أكبر قاعدة للبيانات التسويقية في اوروبا.

وتوقع أن يساعد هذا الموقع على فتح أسواق واعدة جديدة، ودراسة كافة المعطيات واهم المنتجات والمواسم في الدول المختلفة وكذلك توجيه الإنتاج إلى المحاصيل ذات المردود الكبير في الأردن.

وأكد الحنيفات كفاءة وفعالية المنصة في خدمة القطاع الزراعي وخلق منافسة في الأسواق العالمية وبما ينعكس على المزارعين والمصدرين في الوصول إلى أسواق واعدة للمنتجات المحلية.

وبين أن هذه المنصة تأتي ضمن سلسة الإجراءات الداعمة للصادرات الزراعية وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص وترجمة الرؤية الاقتصادية ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومراحل الإنجاز.