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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم الأساسي السنوي يواصل الارتفاع ويسجل 14.6% في يونيو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 06:11 مساءً - دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري ، قبل قليل، عن ارتفاع جديد في معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.6% في شهر يونيو المنقضي، مقابل 13.3% في شهر مايو الماضي.
وذكر المركزي، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا 1.2% في يونيو 2022، مقابل 0.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، و1.6% في مايو 2022.
ونوه إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الحضر، المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سجل معدلا شهريا بلغ سالب 0.1% في شهر يونيو مقابل 0.2% في ذات الشهر من العام الماضي، و1.1% في مايو 2022.
وسجل التضخم العام في الحضر تراجعا في يونيو ليبلغ المعدل السنوي 13.2% مقابل 13.5% في مايو.
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