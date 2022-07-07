التضخم الأساسي السنوي يواصل الارتفاع ويسجل 14.6% في يونيو

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 06:11 مساءً - دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري ، قبل قليل، عن ارتفاع جديد في معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.6% في شهر يونيو المنقضي، مقابل 13.3% في شهر مايو الماضي.

وذكر المركزي، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا 1.2% في يونيو 2022، مقابل 0.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، و1.6% في مايو 2022.

ونوه إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الحضر، المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سجل معدلا شهريا بلغ سالب 0.1% في شهر يونيو مقابل 0.2% في ذات الشهر من العام الماضي، و1.1% في مايو 2022.

وسجل التضخم العام في الحضر تراجعا في يونيو ليبلغ المعدل السنوي 13.2% مقابل 13.5% في مايو.