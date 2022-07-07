انت الان تتابع خبر بعد الانخفاض.. توقع ارتفاع الطلب على الذهب في الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علّان، ارتفاع الطلب على الذهب في السوق الأردني خلال موسم الصيف الحالي، بنسب مختلفة مقارنة بالعامين الماضيين.

علّان قال في تصريحات، الخميس، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على الذهب في السوق الأردني خلال الفترة القليلة المقبلة، لنحو 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2021، وبنسبة قد تصل إلى 80% مقارنة بالعام 2020.

وأوضح أن العديد من المؤشرات في السوق المحلي تدل على ارتفاع الطلب، أبرزها؛ انخفاض أسعار الذهب عالمياً وانعكاس ذلك محلياً خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار علّان، إلى أن مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة قريباً، وانتشار المناسبات في المملكة، بالإضافة إلى عودة العديد من المغتربين الأردنيين بالصيف، وعامل السياحة العربية الوافدة، ترفع جميعها الطلب على الذهب في السوق المحلي.

وفي السياق، قال علّان، إن الأسباب الرئيسية التي دفعت أسعار الذهب للانخفاض عالمياً ومحلياً، هو قرار حلف شمال الأطلسي “الناتو” بعدم استيراد الذهب من روسيا، الأمر الذي دفع العديد من الدول في العالم إلى ضخ كميات كبيرة من الذهب في الأسواق العالمي.

ولفت إلى أن ذلك ساهم بارتفاع المعروض من الذهب في الأسواق، وبالتالي انخفاض الأسعار عالمياً، وانعكاسها على السوق المحلي.

وتوقع علّان، استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، بواقع 20 قرشاً للغرام الواحد، بعد انخفاض كبير طرأ على المعدن النفيس محلياً أمس الأربعاء.

ووفق علّان، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42,30 و 31,80 دينارا على التوالي.

عالميا، تراجعت أسعار الذهب مقتربة من أدنى مستوياتها في 7 شهور الأربعاء، إذ أضرت قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة بسعر المعدن النفيس.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة