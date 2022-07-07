انت الان تتابع خبر مصر تستثني الأردن من منع تصدير الزيوت.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثمن رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق جهود رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ومتابعاتهم الحثيثة مع الحكومة المصرية لاستثناء اعضاء النقابة الذين ابرموا عقودا مع المصانع المصرية قبل صدور قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بمنع تصدير الزيوت والبقوليات للخارج.

وقال الحاج توفيق في بيان الخميس ان 13 شركة اردنية كانت قد تعاقدت مع شركات مصرية لاستيراد ما يقارب 10 آلاف طن من الزيوت النباتية والبقوليات للأردن وقاموا بتحويل جزء من قيمة العقود، إلّا أن قرار المنع حال دون وصول الكميات إلى السوق المحلية.

وأضاف أن الحكومة الأردنية تدخلت لدى السلطات المصرية للإفراج عن الكميات المتفق عليها لغايات الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السِّلع للمواطنين في ظلِّ التغيُّرات العالميَّة.

واشار الى ان الجهود والاتصالات الرسمية بين حكومتي البلدين أفضت الى موافقة الجانب المصري على استثناء الأردن من قرار منع التصدير للكميات المتعاقد عليها حرصا من الحكومة المصرية على الوفاء باحتياجات ومتطلبات السوق المحلية، وتأكيدا على عمق علاقاتهما الأخوية.

وتوقع الحاج توفيق البدء بشحن الارساليات المتفق عليها للمملكة بعد انقضاء عطلة عيد الاضحى المبارك.