- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر استمرار عمل منافذ صرف السلع التموينية في إجازة العيد من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 03:11 مساءً - تلقى الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول عمل منافذ صرف السلع التموينية والمخابز في العيد، وافاد التقرير الوارد أن منافذ صرف السلع التموينية التي تتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبدالي التموين والمخابز سوف تعمل في عيد الأضحى المبارك.
وأضاف التقرير الوارد أنه تم إنشاء غرف عمليات مركزية بالمديريات إضافة إلى مكاتب التموين الفرعيه وغرفه عمليات الوزاره للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه سواء بالخبز او بالسلع التموينية.
توفير حصص أربعة أيام من الدقيق بكل مخبز في العيد
وأشار التقرير إلى وجود مخزون استراتيجي من الدقيق يصل إلى أربعة أيام في العيد.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة التموين معاون الوزير أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه المديريات بالمرور الدائم على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامهم بصرف احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية.
وأكد أن الوزارة ومديريات التموين سوف تسير يومياً في العيد حملات للتأكد من ذلك، مشيرا إلى أن مخازن الجمله قد صرفت استعاضات منافذ الصرف من السلع التموينية كي تتوفر كل السلع المواطنين في العيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار عمل منافذ صرف السلع التموينية في إجازة العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.