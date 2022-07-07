استمرار عمل منافذ صرف السلع التموينية في إجازة ‏العيد

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 03:11 مساءً - ‏ تلقى الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول عمل منافذ ‏صرف السلع التموينية والمخابز في العيد، وافاد التقرير الوارد أن منافذ صرف السلع التموينية التي تتنوع ما بين المجمعات ‏الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبدالي التموين والمخابز سوف تعمل في ‏عيد الأضحى المبارك.

وأضاف التقرير الوارد أنه تم إنشاء ‏غرف عمليات مركزية بالمديريات إضافة إلى مكاتب التموين الفرعيه ‏وغرفه عمليات الوزاره للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه سواء ‏بالخبز او بالسلع التموينية.

توفير حصص أربعة أيام من الدقيق بكل مخبز في العيد

وأشار التقرير إلى وجود ‏مخزون استراتيجي من الدقيق يصل إلى أربعة أيام في العيد.‏

‏ وصرح المتحدث الرسمي في وزارة التموين معاون الوزير أحمد كمال، ‏أن الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد وجه المديريات بالمرور الدائم على المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية للتأكد من التزامهم بصرف احتياجات المواطنين من ‏الخبز والسلع التموينية.

وأكد أن الوزارة ومديريات التموين سوف ‏تسير يومياً في العيد حملات للتأكد من ذلك، مشيرا إلى أن مخازن ‏الجمله قد صرفت استعاضات منافذ الصرف من السلع التموينية كي ‏تتوفر كل السلع المواطنين في العيد.‏