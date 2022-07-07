مال وأعمال

معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى 13.2% خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى 13.2% خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 03:11 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر تراجع إلى 13.2 بالمئة في يونيو على أساس سنوي من 13.5 بالمئة في مايو.

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هذا وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل التضخم في المدن المصرية مستوى 14.3% خلال يونيو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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