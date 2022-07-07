معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى 13.2% خلال…

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 03:11 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر تراجع إلى 13.2 بالمئة في يونيو على أساس سنوي من 13.5 بالمئة في مايو.

هذا وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل التضخم في المدن المصرية مستوى 14.3% خلال يونيو.