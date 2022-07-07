خام برنت يلامس مستوى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 12…

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 02:09 مساءً - – تراجعت أسعار النفط بنحو 2% إلى أدنى مستوى لها في 12 أسبوعا في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، لتواصل الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع تزايد قلق المستثمرين من تعرض الطلب على الطاقة لضربة في ظل ركود عالمي محتمل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.08 دولار أو 2% لتبلغ عند التسوية 100.69 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا أو 1% ليستقر عند 98.53 دولار.

كما تراجعت العقود الآجلة للديزل الأمريكي بأكثر من 5%.

كانت التعاملات متقلبة إذ ارتفع كلا الخامين القياسيين فوق دولارين للبرميل في وقت مبكر بسبب مخاوف بشأن الإمدادات ثم هبطا بما يزيد على أربعة دولارات للبرميل عند أدنى مستويات خلال الجلسة. والعقود الآجلة للنفط الخام شديدة التقلب منذ شهور.

وقال محللون في بنكي الاستثمار جولدمان ساكس ويو.بي.إس إن أسعار النفط انخفضت بسبب مخاوف الركود.