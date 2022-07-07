انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس : زيادة كبيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ارتفاع جماعي في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 38.82 جنيه، بزيادة 92 قرشًا

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 53.43 جنيه، بزيادة 17 قرشا

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.78 جنيه، بزيادة 5 قروش

أما عن أسعار البيض اليوم الخميس فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:63.52 جنيه، بزيادة 33 قرشا

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 65.69 جنيه، بزيادة 1.68 جنيه

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 70.06 جنيه، بزيادة 89 قرشا