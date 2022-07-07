انت الان تتابع خبر أسعار الدولار اليوم الخميس : الأخضر فرحان بالعيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدولار اليوم .. صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 7 يوليو 2022، في كثير من شركات الصرافة والبنوك وسط هدوء الطلب.

أسعار الدولار اليوم الخميس في مختلف البنوك:

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، .

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش..

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

4- سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.86 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 18.83 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و18.91 جنيه للبيع.