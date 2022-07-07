انت الان تتابع خبر أسعار العملات العربية تواصل الارتفاع قبل إجازة عيد الأضحي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار العملات العربية واصلت الارتفاع اليوم الخميس، في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنية المصري، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار العملات العربية القادمة من البنك المصري أوضحت أن هناك زيادة في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء 5.12 جنيه للشراء، فيما وصل و5.14 جنيه للبيع بزيادة قرشًا، أما باقي الأسعار فهي كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم :

5.1 جنيه للشراء

5.03 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم :

59 جنيها للشراء بزيادة قرش

61.51 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم :

47.08 جنيه للشراء.

48.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

26.19 جنيه للشراء بزيادة قرشين

26.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش

سعر الدينار البحريني اليوم

48.66 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش

50.11 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش

سعر الريال القطري اليوم:

4.82 جنيه للشراء بزيادة قرش

5.16 جنيه للبيع بزيادة قرشًا.