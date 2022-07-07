نعرض لكم الان تفاصيل خبر محضر اجتماع الفيدرالي يشدد على أهمية العودة بالتضخم إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 01:08 مساءً - سي إن بي سي – أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ضرورة محاربة التضخم “حتى لو كان ذلك يعني تباطؤ الاقتصاد الذي يبدو بالفعل على حافة الركود”، وفقًا لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

وقال الأعضاء إن اجتماع يوليو من المرجح أن يشهد أيضًا تحركًا آخر بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس، بخلاف زيادة قدرها 75 نقطة أساس تمت الموافقة عليها في يونيو.

وقال المحضر: “عند مناقشة إجراءات السياسة المحتملة في الاجتماعات القادمة، استمر المشاركون في توقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية ستكون مناسبة لتحقيق أهداف اللجنة، ورأى المشاركون أن زيادة 50 أو 75 نقطة أساس من المرجح أن تكون مناسبة في الاجتماع المقبل”.

وقال محافظو البنوك المركزية إن رفع معدلات الاقتراض القياسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في يونيو كان ضروريًا للسيطرة على زيادات تكلفة المعيشة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1981.

وأقروا أيضًا أن تشديد السياسة سيأتي بثمن.

وذكر ملخص اجتماع الفيدرالي أن “المشاركين أدركوا أن ثبات السياسات يمكن أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الوقت، لكنهم رأوا أن عودة التضخم إلى 2% أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحد الأقصى من فرص العمل على أساس مستدام”.

ولاحظ المسؤولون في اجتماع 14-15 يونيو أنهم بحاجة لاتخاذ خطوة لطمأنة الأسواق والجمهور بأنهم جادون في محاربة التضخم.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 1.6% وهو في طريقه للانخفاض بنسبة 2.1% في الربع الثاني، وهذا من شأنه أن يضع الاقتصاد في حالة ركود تقني، وإن كان سطحيًا تاريخيًا.

أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع عن تفاؤلهم بشأن المسار الأطول أجلا للاقتصاد، على الرغم من أنهم خفضوا توقعات الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد، إلى 1.7% في عام 2022 من تقدير سابق عند 2.8% في مارس.

لاحظ المسؤولون أن تحركات السياسة، التي وضعت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق 1.5% -1.75%، قد أسفرت بالفعل عن نتائج، وتشديد الأوضاع المالية وخفض بعض إجراءات التضخم في السوق.