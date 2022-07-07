نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 7 أشهر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 يوليو 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، توافر مخزون من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة أصبح الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 7 أشهر، بإضافة الشحنات التي تم شراؤها مؤخرا.

كما نبّه المصيلحي إلى أن مخزون السكر يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 7.8 شهر، مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك بدء موسم حصاد محصولي البنجر والقصب؛ “لذا فليس لدينا أي مشكلة في توفير السكر”.

وتابع: كما يكفي مخزون الزيت 6 أشهر، ومخزون المكرونة يكفي لمدة 8.4 شهر.

وفيما يتعلق بالأرز الأبيض، نوّه الدكتور علي المصيلحي إلى استيراد 50 ألف طن، حيث يتم استلام شحنات الأرز تباعا، وتعمل الوزارة على ضمان توفير الأرز على مدار العام للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء؛ للاطمئنان على توافر مخزون السلع الأساسية، وكذا الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، مواصلة جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحفاظ على توافر السلع للمواطنين بالأسواق، رغم كل التحديات والتداعيات السلبية جراء الأزمات العالمية.

واطمأن رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث استعرض الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الوزارة في هذا الشأن، وحجم تعاقدات اللحوم.

وأشار إلى توافر مختلف أنواع اللحوم؛ فبالنسبة للحوم الحية فنوه الوزير إلى أنها تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 14.7 شهر، كما تكفي اللحوم المجمدة لمدة 6.5 شهر، إضافة إلى أن الدواجن تكفي 7.4 شهر.

كما لفت الوزير إلى استمرار الأجهزة الرقابية بالوزارة، والجهات التابعة‏، ومديريات التموين بتسيير حملات يومية؛ للتأكد من توافر السلع المختلفة.