انت الان تتابع خبر توضيح مهم من هيئة الطاقة حول شحن المركبات الكهربائية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستقبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، طلبات الاستثمار في قطاع شحن المركبات الكهربائية سواء من مستثمرين أو مواطنين يرغبون بالاستثمار في هذا المجال، وفق رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون.

وقال اللبون، وفق ما نقلت الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك، إن:" الهيئة تقوم بدراسة أي طلبات تردها لهذا النوع من الاستثمار ضمن الأطر التشريعية والتنظيمية والشروط اللازمة التي يجب توفرها في المحطة، وفي حال انطبقت الشروط يتم منح التراخيص".

وبيّن اللبون أن هناك فترة زمنية محددة لدراسة الطلب ضمن القانون للردّ على مقدّم الطلب سواء بالرفض أو القبول، إضافة إلى دراسة الكلف للاستثمار في هذا المجال.

ولفت اللبون إلى أن المراكز التجارية والمواطنين بالمنازل يحقّ لهم التقدم للحصول على عداد كهرباء خاص لشحن المركبات الكهربائية، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت (1700) طلب من قبل المواطنين لتركيب عدادات منزلية لغايات شحن المركبات.

وكشف اللبون عن أن الهيئة تلقت (51) طلبا لإنشاء محطات شحن كهرباء، منها (39) عاما و(11) طلبا خاصا، وهناك (87) طلبا قيد الدراسة، لافتا إلى أن الهيئة تحدد عمولة لكل محطة تتراوح بين (3) قروش ونصف للمحطات البطيئة و(5) قروش لمحطات سريعة الشحن.