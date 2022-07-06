رئيس الوزراء يوجه بسرعة دراسة مشروعات إنتاجية وصناعية مقترحة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 11:06 مساءً - دوت الخليج – اجتمع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لاستعراض المشروعات الإنتاجية والصناعية المقترحة من جانب إحدى الشركات المصرية للاستثمار في عدد من القطاعات.

وقدمت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، تقريرا حول العروض المقدمة من إحدى الشركات المصرية لتنفيذ مجموعة من المشروعات المقترحة في عدة قطاعات إنتاجية وتصنيعية.

وأشارت جامع، في هذا الإطار، إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقدم الدعم اللازم للمستثمرين، كما تقدم التسهيلات المطلوبة لعمليات التوسع في المشروعات الصناعية القائمة؛ من أجل العمل على إعداد قاعدة صناعية قوية تغطي احتياجات السوق المحلية، وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، المهندس محمد عبد الكريم، إلى الخطة الاستثمارية المقترحة من جانب الشركة لتنفيذ توسعات في عدد من المشروعات القائمة في مجالات الطاقة، وتوصيل الغاز للمنازل، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى التوسع في مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وكذلك التوسع في مشروعات صناعة الورق والكرتون، فضلا عن التوسع في مجال صناعة الأغذية والحاصلات الزراعية، بجانب التوسع في إنتاج الصوف الصخري والزجاجي.

وأضاف عبد الكريم أن هناك مجالات أخرى مقترحة من الشركة المصرية لتنفيذ مشروعات جديدة بجانب التوسع في الصناعات القائمة، موضحا أن الشركة قدمت مقترحا في مجال الطاقة يتمثل في تصنيع خط أنابيب افتراضي، كما تخطط لإنتاج وقود خليط، فضلا عن مشروعات أخرى تعدينية وفي المسبوكات والصناعات الهندسية ومواد البناء، والمشغولات الحديدية والمعدات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بسرعة دراسة المشروعات المطروحة، ولا سيما أنها تتلاءم مع الفرص الاستثمارية التي أعدتها وزارة الصناعة واحتياجات التوسع في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، كما سيتم ضخ استثمارات من الخارج في القطاعات الإنتاجية والتصنيعية، مكلفا بعقد لقاء مع مسئولي الشركة وسرعة التفاوض بشأن المشروعات المقترحة.