انت الان تتابع خبر عاجل.. طريقة سحب الأموال في إجازة العيد من البنوك بدون ماكينة ATM.. اعرفوها بسرعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم جميع البنوك التي تعمل في مصر بالبدء في إجازة طويلة من يوم الأحد القادم إلى يوم الخميس القادم، وهذا بمناسبة عيد الأضحى 2022، ويبحث العديد من العملاء عن الكثير من الطرق التي تساعدهم في الصرف بسهولة أثناء أيام الإجازات.

طريقة سحب الأموال في إجازة العيد من البنوك بدون ماكينة ATM

ويكون أثناء الإجازة الإقبال على السحب النقدي من جميع ماكينات الـ ATM مرتفعاً بسبب رغبة العديد من العملاء في السحب النقدي من حساباتهم المصرفية، ويقوم البنك الأهلي بتقديم خدمة “الكاش أواي” وهي خدمة تسمح لكل عملاء البنوك السحب النقدي من داخل أي محطة بنزين أو هايبر ماركت من خلال ماكينة نقاط البيع POS بدلاً من ماكينات الصراف الآلي.