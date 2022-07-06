انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.. ثابت على انهياره قبل العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 حالة من الاستقرار الكبير في مصر على الانخفاض والهبوط الخاص بالمعدن عالمياً ومحلياً، وهذا الانخفاض بدأ منذ أيام قليلة ومستمر إلى آخر اليوم.

الذهب في محلات الصاغة منخفض

وحدثت حالة من الهبوط الكبير في سعر الذهب التي توجد بجميع محلات الصاغة التي تنتشر في كل المحافظات، وهو من أكثر المعادن الهامة الذي يبحث عنها الكثير من الشباب المقبلين على الزواج والسيدات الذين يريدون شراء كميات كبيرة منه في الفترة الحالية بسبب انخفاضه الكبير عن ما سبق.

سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

وبدأ الجميع يبحثون عن سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم وقبل ايام قليلة من استقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك لأن الكثير من المناسبات السعيدة والأفراح تحدث في العيد، ويقوم الشباب بشراء الكثير من الأنواع المختلفة، وهبط أيضاً سعره عالمياً خلال جلسة اليوم الأربعاء لـ 1757 دولار للأوقية بنسبة تراجع وصلت لـ 0.43 طبقاً للعديد من البيانات.

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 643 جنيهاً للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 827 جنيهاً للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 965 جنيهاً للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 نحو 1103 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب وصل لـ 7720 جنيهاً.