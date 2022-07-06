انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم في مصر 2022.. البلدي والمجمدة منخفضة في منافذ الزراعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر وزارة الزراعة حالياً في سعيها وراء طرح العديد من السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق الخاصة، وهذا من خلال منافذها الذي يصل عددها إلى 400 منفذ في كل المحافظات، وهي التي تكون ما بين الثابتة والمتحركة.

أسعار اللحوم اليوم في مصر 2022 المجمدة والبلدي

وأكد المهندس سعيد دسوقي مديرعام منافذ وزارة الزراعة، أن أسعار اللحوم البلدي الطازجة في المنافذ يصل سعرها 135 جنيهاً، وأن سعرها في الخارج يبدأ من 150 جنيهاً، وأن كل منتجات وزارة الزراعة تتميز بأنها تتم تربية المواشي خارج المزارع الخاصة بالوزارة، وأما عن اللحوم المجمدة يكون سعرها من 70 لـ 85 جنيهاً، واللحم الضاني تسجل ما بين 115 لـ 125 جنيهاً.

سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 – 160 جنيهاً للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيهاً.

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 – 120 جنيهاً للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيهاً الكيلو.

تراوحت الكبدة البلدي بين 130 و160 جنيهاً، والكبدة الضأن 140 – 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 – 160 جنيهاً للكيلو، والسجق البلدي 130 – 150 جنيهاً.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيهاً للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 – 160 جنيهاً للكيلو.

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيهاً للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيهاً للكيلو.

ضخ كميات كبيرة من اللحوم

وكشف أحد المسئولين عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية وكل المواد الغذائية والسلع الأساسية، وهذا لتلبية جميع احتياجات المواطنين أثناء عيد الأضحى المبارك، ومساعدة الوزارة في تقديم هذه الخدمة التي تحصل على ثقة المواطنين بالأسعار التنافسية.