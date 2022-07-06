انت الان تتابع خبر مصير العملات الورقية بعد طرح العشرة جنيهات البلاستيكية.. شوفوا راحت عليها ولا ايه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص الحكومة بشكل مستمر على مواكبة كل التطورات بالعالم، وتعمل على توفير جميع سبل الراحة للمواطنين، ولذلك طرح البنك المركزي المصري فئة العشرة جنيهات البلاستيكية “بوليمر”، وهي التي تم إنتاجها باستعمال أحدث خطوات إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.

مصير العملات الورقية بعد طرح العشرة جنيهات البلاستيكية

وأكد البنك المركزي إن هذا يأتي في ضوء الحرص على مواكبة القياسات العالمية والتكنولوجية الحديثة في تأمين وطباعة العملة المتداولة، والتأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من نفس فئة العشرة جنيهات الورقية واستمرار العمل بها وتداولها.

أبرز ما يميز العملة البلاستيكية الجديدة

مرنة وقوية وسمكها قليل.

طول العمر الافتراضي الذي يصل لحوالي 3 أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن.

تقاوم الماء.

هو أقل في درجة تأثرها بالأتربة.

صديقة للبيئة وقابلة إلى إعادة التصنيع.

وهو أكثر مقاومة للتلوث للمقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة.

صعوبة تزويرها وتزييفها.