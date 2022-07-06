انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء : الفراخ نزلت تاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء تراجعت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 39.74 جنيه، بتراجع 8 قروش

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 54 جنيه، 53.6 جنيه، بزيادة 82 قرشا

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.28 جنيه، بتراجع 55 قرشا

أما عن أسعار البيض اليوم الأربعاء فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:63.19 جنيه، بزيادة 29 قرشا

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 64.01 جنيه، بتراجع 76 قرشا

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 69.17 جنيه، بتراجع 3 قروش