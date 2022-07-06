انت الان تتابع خبر كرتونة البيض زادت 20 جنيه في أسبوعين.. وغضب الغرف التجارية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار كرتونة البيض يعتبر ارتفاعا غير مبرر .

وأضاف حازم المنوفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج ” يحدث في مصر ” المذاع على قناة ” إم بي سي مصر”، :” خلال أسبوعين زادت كرتونة البيض 20 جنيه وهذا الارتفاع غير مبرر “.

وتابع :” من الضروري أن تتدخل الدولة من أجل مواجهة زيادات أسعار البيض غير المبررة بسبب تواجد بعض المنتجين ممن يقومون بممارسات احتكارية لتعطيش السوق “.

وأكمل عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية:” هناك انخفاض في أسعار العلف بقيمة 200 جنيه وهناك استقرار في أسعار مدخلات الإنتاج الخاصة بإنتاج البيض “.

ولفت حازم المنوفي:” هناك استقرار في غالبية السلع والمنتجات في الأسواق المصرية ، وهناك انخفاض في أسعار بعض السلع مثل الأرز وسعر الأرز الآن يترواح بين 12 و 16 جنيه وسوف تنخفض أسعاره بعد العيد”.