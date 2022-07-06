الخطوط الجوية البريطانية تلغي 1500 رحلة إضافية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 09:11 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية إلغاء 1500 رحلة إضافية، بعد قرارها السابق بإلغاء 10% من الرحلات المبرمجة بين أبريل وأكتوبر.

ومعظم الرحلات الجديدة الملغية كانت مبرمجة لشهر يوليو الجاري.

وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية أنها على تواصل مع زبنائها لتقديم حجوزات بديلة للرحلات التي شملها قرار الإلغاء أو إعادة ثمن التذكرة.

وتواجه صناعة الطيران تحديات حقيقية للتحضير لموسم السفر في الصيف، خصوصاً مع النقص الذي تعرفه المطارات الأوروبية عموماً في العاملين والإضرابات المتكررة لموظفي شركات الطيران بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية.