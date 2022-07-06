- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطوط الجوية البريطانية تلغي 1500 رحلة إضافية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 09:11 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية إلغاء 1500 رحلة إضافية، بعد قرارها السابق بإلغاء 10% من الرحلات المبرمجة بين أبريل وأكتوبر.
ومعظم الرحلات الجديدة الملغية كانت مبرمجة لشهر يوليو الجاري.
وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية أنها على تواصل مع زبنائها لتقديم حجوزات بديلة للرحلات التي شملها قرار الإلغاء أو إعادة ثمن التذكرة.
وتواجه صناعة الطيران تحديات حقيقية للتحضير لموسم السفر في الصيف، خصوصاً مع النقص الذي تعرفه المطارات الأوروبية عموماً في العاملين والإضرابات المتكررة لموظفي شركات الطيران بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط الجوية البريطانية تلغي 1500 رحلة إضافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.