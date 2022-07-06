مال وأعمال

إيرادات العراق النفطية تتجاوز 60 مليار دولار في النصف الأول

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات العراق النفطية تتجاوز 60 مليار دولار في النصف الأول من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 08:09 مساءً - سي ان بي سي _ بلغ مجموع إيرادات العراق النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 60 مليار دولار، حسب ما أظهرت بيانات نشرتها وكالة الأنباء العراقية.

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وشهدت الإيرادات النفطية نمواً مضطرداً على مدى الأشهر الستة الأولى من السنة، حيث انتقل من 8 مليارات و322 مليون دولار في شهر يناير، إلى أكثر من 11.5 مليار دولار في يونيو الماضي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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