إيرادات العراق النفطية تتجاوز 60 مليار دولار في النصف الأول

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 08:09 مساءً - سي ان بي سي _ بلغ مجموع إيرادات العراق النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 60 مليار دولار، حسب ما أظهرت بيانات نشرتها وكالة الأنباء العراقية.

وشهدت الإيرادات النفطية نمواً مضطرداً على مدى الأشهر الستة الأولى من السنة، حيث انتقل من 8 مليارات و322 مليون دولار في شهر يناير، إلى أكثر من 11.5 مليار دولار في يونيو الماضي.