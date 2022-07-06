أبو الغيط: مشروع المثلث الذهبي يعزز تنافسية السوق المصرية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 يوليو 2022 07:12 مساءً - إسلام سالم_ قال محمد أبو الغيط، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إن المثلث الذهبي أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التى تخدم منطقة جنوب مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركته فى منتدى مصر للتعدين 2022 والذي اقيم يوم 4 يوليو 2022 تحت رعاية مهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وتضمنت إحدى الجلسات مناقشة مشروع المثلث الذهبي المصرى.

وأكد أبو الغيط تمثل المشروع في التنمية بوجه عام وإنشاء مجتمعات عمرانية، واستغلال المواد الخام في مصر مثل الذهب والفوسفات وغيرها من المعادن، والخامات المختلفة من خلال مشروعات القيمة المضافة، وزيادة عائدها على الاقتصاد، إضافة إلى تنفيذ وإقامة مشروعات فى شتى القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية واللوجيستية.

ولفت إلى أن استراتيجية التنمية بالمنطقة تم تأسيسها فى ضوء المميزات المختلفة بالمنطقة، ليعتبر موقعها الجغرافي مميز للغاية، يحدها البحر الأحمر شرقًا ونهر النيل غربًا، مما يسهل الوصول للقاهرة والدلتا شمالا، وآسيا وإفريقيا شرقا من خلال البحر الأحمر، كما يدعم موقعها الجغرافي مجموعة من المرافق الأساسية كشبكة الطرق الداخلية وثلاثة مطارات وهي الغردقة والأقصر ومرسى علم، إضافة إلى ثلاثة موانيء بحرية سفاجا وأبو طرطور والحمراوين

ويقع المثلث الذهبي بين البحر الأحمر بواجهة بحرية بطول 80 كيلومترًا شرقًا تضم مدينتي سفاجا والقصير وحتى نهر النيل غربا بمدينتي قنا وقفط.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 قرارًا جمهوريًا، بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بهدف رفع المستوى المعيشي لسكان المنطقة وزيادة الصادرات ومعدلات التشغيل، باعتباره واحد من المشروعات الإنمائية القومية العملاقة التي تخدم منطقة الصعيد والبحر الأحمر.

ويتوفر بالمثلث الذهبي مختلف أنواع المواد الخام، إضافة إلى المقومات الزراعية والسياحية بالمنطقة مما يدعم إمكانية تنفيذ مشروعات صناعية وإقامة مشروعات لوجيستية لخدمة هذه القطاعات، وتوفير فرص استثمارية فى مجالات مختلفة، صناعية وتعدينية وزراعية وسياحية، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والتحتية، والخدمات المختلفة كالصحة والتعليم، فضلًا عن مشروعات التنمية العمرانية بمختلف أغراضها وسيتم طرحها وعرضها على جميع أنواع المستثمرين المحليين والاقليمين والعالميين.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أنه من المقرر منح المستثمرين مزايا وإعفاءات مالية وتنظيمية مختلفة، فضلًا عن خدمات الشباك الواحد لخدمة المستثمرين.

مشروع المثلث الذهبي في نقاط:-

يقع المشروع في الصحراء الشرقية على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير.

يضم المشروع مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.

المنطقة تحتوي على كثير من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة ومواقع أثرية.

المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية.

أحد أهداف الحكومة من المشروع هو توجيه جزء من السكان للعيش في المنطقة الجديدة.

مصادر المياه في منطقة المثلث الذهبي هي المياة الجوفية والمياه السطحية، خطوط أنابيب المياه.

يقام المشروع على 6 مراحل تسـتغرق المرحلة الأولى منها 5 سنوات، ويستغرق المشروع 30 عاما للانتهاء منه بالكامل.