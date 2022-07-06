انت الان تتابع خبر التجديد والابداع والابتكار.. مفردات الجناح العماني في بينالي البندقية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ايطاليا - تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بجناحها الوطني ولأول مرة في بينالي البندقية الدولي للفنون التاسع والخمسين الذي يستمر إلى 27 نوفمبر 2022

يجمع المعرض الافتتاحي الوطني لجناح سلطنة عمان والذي يأتي تحت عنوان " اقدار مكتوبة " أعمال ثلاثة أجيال من الفنانين العمانيين الذين تمتد ممارستهم لخمسة عقود من الفن البصري الحديث والمعاصر في السلطنة، من خلال استكشاف الحوار الديناميكي والمتوارث بين الأجيال للحركة الفنية العمانية والعمل الفني المقدم عن اتساع تاريخ عمان الثقافي وتقاليدها الفريدة في الفنون البصرية على نطاق عالمي.

وقال سعادة السيد وكيل وزارة الثقافة و الرياضة و الشباب للثقافة سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي، ان مشاركاتنا في هذه التظاهرة الثقافية سيدفع قدما من وتيرة تمكين الصناعات الابداعية العمانية وسيمكن المنتسبين للفنون المعاصرة تحديدا من تطوير مهاراتهم وخلق مسارات واضحة للاستثمار في أوجه الثقافة لدفع عجلة التقدم والنمو الاقتصادي.

حسب بيان لوزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية، تهدف المشاركة الى تعزيز وتهيئة البيئة المناسبة للفعل الثقافي العماني وإبراز سلطنة عمان كوجهة ثقافية رائدة على الخريطة الثقافية الدولية كما تسعى الى تأكيد التوازن القائم بين الثقافة المحلية والاندماج والانفتاح الخارجي وتمكين وتعزيز الإنتاج الثقافي المبني على التجديد والابداع والابتكار، على الساحات العالمية والعربية والمحلية

يعرض الجناح العماني عدة أعمال فنية ذات مضامين إبداعية وفق مفاهيم فلسفية عميقة مرتبطة بالطبيعة المحلية وما يمكن أن تقدمه للإنسان، كما تمثل مشاركة الفنانون مسارا ممتدا من التأثير في الفن العماني من الخمسين عاما الماضية وحتى اليوم حيث عرضت مجموعة اعمال فنية متميزة لفنانين معاصرين، مثل أنور سونيا، سونيا حسن مير، راديكا كيمجي، و أعمال الفنانة الراحلة رياء الرواحية.

يشار إلى أن مشاركة سلطنة عمان لاول مرة في بينالي البندقية للفنون يُمثل فرصة فريدة للاحتفاء باللغة المشتركة للإبداع وإبراز الأصوات العمانية الناشئة ؛حيث تسعى الى من خلاله الى تعزيز دورها الدبلوماسي والثقافي الدولي